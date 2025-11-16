Атаки РФ по Україні є воєнним злочином, - МЗС Бельгії

Урядовець зазначив, що ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби.

"Вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу", - написав він.

Максим Прево підкреслив, що стійкість українців перед обличчям терору викликає "найглибшу повагу та солідарність".

Також глава МЗС Бельгії висловив стурбованість ударом, від якого постраждало посольство Азербайджану в Києві і зазначив, що обстріл дипломатичної місії є не лише неприйнятним, це прямий напад на принципи, що тримають міжнародну систему разом.

"До народу України: ви не самотні. Ми залишаємося поруч з вами. Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжуватимемо підтримувати та посилюватимемо тиск на Росію, доки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", - написав дипломат.