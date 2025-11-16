Атаки РФ по Украине являются военным преступлением, - МИД Бельгии

Чиновник отметил, что эти бомбардировки намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы.

"Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте. Давайте будем очень откровенными: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии подрыва морального духа украинского народа", - написал он.

Максим Прево подчеркнул, что стойкость украинцев перед лицом террора вызывает "глубочайшее уважение и солидарность".

Также глава МИД Бельгии выразил обеспокоенность ударом, от которого пострадало посольство Азербайджана в Киеве и отметил, что обстрел дипломатической миссии является не просто неприемлемым, это прямое нападение на принципы, держащие международную систему вместе.

"К народу Украины: вы не одиноки. Мы остаемся рядом с вами. Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы будем продолжать поддерживать и усиливать давление на Россию, пока эта незаконная и аморальная война не закончится", - написал дипломат.