Атаки РФ суттєво ускладнили логістичне забезпечення ЗСУ в районі Куп'янська, - Генштаб

"Систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправам через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ", - йдеться у повідомленні.

Згідно публікації Генштабу, наразі логістика українських військ забезпечується за допомогою плавзасобів та важких безпілотників.

Також командування вживає заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Окрім того, здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби.

"У цих складних умовах особлива увага приділяється забезпеченню наших військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - вказано у публікації.

У Генштабі додали, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, через що було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військових.

Крім того, у було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригаді (у ЗМІ 23 квітня з'явилась інформація, що військові бригади 17 днів були без їжі та води).

На тлі вищевказаних обставин командира 14 ОМБр було усунуто з посади, а також понижено командира 10-го армійського корпусу. Наразі проводиться розслідування.

"Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях", - наголосили у Генштабі.