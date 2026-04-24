RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Атаки РФ существенно усложнили логистическое обеспечение ВСУ в районе Купянска, - Генштаб

07:40 24.04.2026 Пт
2 мин
Что сейчас делает командование?
aimg Эдуард Ткач
Фото: логистика теперь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых беспилотников (Getty Images)

В Харьковской области существенно осложнилось обеспечение украинской армии в районе Купянска. Причиной тому стали систематические удары РФ по переправам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Систематические авиационные и ракетные удары противника по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе города Купянск", - говорится в сообщении.

Согласно публикации Генштаба, сейчас логистика украинских войск обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых беспилотников.

Также командование принимает меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты на этом направлении. Кроме того, осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы.

"В этих сложных условиях особое внимание уделяется обеспечению наших военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае", - указано в публикации.

В Генштабе добавили, что командование 14 ОМБр скрывало реальное положение дел, из-за чего было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военных.

Кроме того, была выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады (в СМИ 23 апреля появилась информация, что военные бригады 17 дней были без еды и воды).

На фоне вышеуказанных обстоятельств командир 14 ОМБр был отстранен от должности, а также понижен командир 10-го армейского корпуса. Сейчас проводится расследование.

"Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях", - отметили в Генштабе.

Бои на Купянском направлении

Напомним, несколько недель назад мы сообщали, что украинские воины сдерживают атаки врага на Купянском направлении. Однако они столкнулись с серьезным препятствием - элитным подразделением РФ, которое противник намеренно перебросил на этот участок фронта.

Речь идет о подразделении БПЛА "Рубикон". Их задача заключается в том, чтобы остановить поставки на передовую для украинских военных. В частности, дроны атакуют транспорт каждые 3-5 минут.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
