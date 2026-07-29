Атаки дронов заставили российский Wildberries искать склады в другой стране
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries пытается перенести свои логистические мощности в Казахстан. Компания срочно ищет новые помещения на фоне ударов украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
Группа RWB, владеющая Wildberries, начала активный подбор складских площадей в Казахстане. Компания рассматривает варианты аренды от 100 тысяч кв. м или даже готовность купить все свободные объекты в стране.
Главная цель маркетплейса - вывести часть своих мощностей из-под угрозы новых атак украинских дронов, ранее нанесших удары по российским складам компании.
В Казахстане уже строят два объекта для российского гиганта:
- свыше 100 тыс. кв. м в городе Алматы;
- около 160 тыс. кв. м в столице Астане (ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год).
Дефицит в Казахстане и отказы в России
Найти нужные площади россиянам будет очень тяжело. Общий объем качественных логистических помещений в Казахстане составляет только 1,9 млн кв. м, а уровень свободных площадей составляет всего 5,8%.
В самой России Wildberries столкнулся с серьезными проблемами: местные владельцы недвижимости отказываются подписывать новые договоры аренды с компанией.
Причина отказов заключается не в отсутствии помещений, а в высоких рисках. Наличие товаров Wildberries автоматически превращает склад в заявленную цель для беспилотников. При этом базовые полисы страхования крупных объектов в РФ просто не покрывают ущерб от атак дронов.
В общей сложности у российского маркетплейса есть 209 логистических объектов общей площадью более 5,6 млн кв. м.
Напомним, сегодня утром Рязань подверглась массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались сортировочный комплекс компании Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод.
Почему склады Wildberries стали военной целью ВСУ, как это повлияет на поставку армии РФ, экономику и жизнь рядовых россиян - читайте в материале РБК-Украина.