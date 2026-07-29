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Атаки дронов заставили российский Wildberries искать склады в другой стране

11:46 29.07.2026 Ср
2 мин
В России с компанией не хотят иметь дело из-за высоких рисков
aimg Валерий Ульяненко
Атаки дронов заставили российский Wildberries искать склады в другой стране Фото: пожар на складе Wildberries (t.me_exilenova_plus)
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Крупнейший российский маркетплейс Wildberries пытается перенести свои логистические мощности в Казахстан. Компания срочно ищет новые помещения на фоне ударов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Группа RWB, владеющая Wildberries, начала активный подбор складских площадей в Казахстане. Компания рассматривает варианты аренды от 100 тысяч кв. м или даже готовность купить все свободные объекты в стране.

Главная цель маркетплейса - вывести часть своих мощностей из-под угрозы новых атак украинских дронов, ранее нанесших удары по российским складам компании.

В Казахстане уже строят два объекта для российского гиганта:

  • свыше 100 тыс. кв. м в городе Алматы;
  • около 160 тыс. кв. м в столице Астане (ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год).

Дефицит в Казахстане и отказы в России

Найти нужные площади россиянам будет очень тяжело. Общий объем качественных логистических помещений в Казахстане составляет только 1,9 млн кв. м, а уровень свободных площадей составляет всего 5,8%.

В самой России Wildberries столкнулся с серьезными проблемами: местные владельцы недвижимости отказываются подписывать новые договоры аренды с компанией.

Причина отказов заключается не в отсутствии помещений, а в высоких рисках. Наличие товаров Wildberries автоматически превращает склад в заявленную цель для беспилотников. При этом базовые полисы страхования крупных объектов в РФ просто не покрывают ущерб от атак дронов.

В общей сложности у российского маркетплейса есть 209 логистических объектов общей площадью более 5,6 млн кв. м.

Напомним, сегодня утром Рязань подверглась массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались сортировочный комплекс компании Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод.

Почему склады Wildberries стали военной целью ВСУ, как это повлияет на поставку армии РФ, экономику и жизнь рядовых россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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