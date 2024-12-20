Атака ЗСУ на нафтобазу в Орлі: ЗМІ оприлюднили супутникові знімки

Атака на нафтобазу в Орлі

В ніч на 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи. За даними очевидців, дрони атакували місцеву нафтобазу, на її території виникла масштабна пожежа.

Ввечері того ж дня загорівся другий резервуар нафтобази, загалом пожежа на об'єкті тривала кілька днів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що військові атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Стальной конь" АТ "АК Північно-Захід Транснафтопродукт".

За даними джерел РБК-Україна, Сили оборони знищили 40 цистерн з російським пальним на загальну суму 4 млн доларів.

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