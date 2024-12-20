Атака ВСУ на нефтебазу в Орле: СМИ обнародовали спутниковые снимки

Атака на нефтебазу в Орле

В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы. По данным очевидцев, дроны атаковали местную нефтебазу, на ее территории возник масштабный пожар.

Вечером того же дня загорелся второй резервуар нефтебазы, в целом пожар на объекте продолжался несколько дней.

В Генштабе ВСУ сообщили, что военные атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию "Стальной конь" АО "АК Северо-Запад Транснефтепродукт".

По данным источников РБК-Украина, Силы обороны уничтожили 40 цистерн с российским топливом на общую сумму 4 млн долларов.

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