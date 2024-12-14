Сили оборони вдарили по великій нафтобазі в російському Орлі

Сили оборони України в ніч на 14 грудня атакували нафтобазу в російському Орлі. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Варто додати, що з Орла російські окупанти часто запускають безпілотники по Україні, зокрема, і цієї ночі.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

Українські військові завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь". В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

Атаку здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Нічні вибухи в Росії

У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи. Російські Telegram-канали писали, що нібито була атакована нафтобаза. Місцеві жителі заявляли, що горів щонайменше один резервуар.

Губернатор Орловської області пізніше підтвердив, що внаслідок "масованої атаки безпілотників" сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури.

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