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Сили оборони вдарили по великій нафтобазі в російському Орлі

Орел, Субота 14 грудня 2024 10:27
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Сили оборони вдарили по великій нафтобазі в російському Орлі Ілюстративне фото: Сили оборони атакували нафтобазу в Орлі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України в ніч на 14 грудня атакували нафтобазу в російському Орлі. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атаку здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Українські військові завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь". В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Варто додати, що з Орла російські окупанти часто запускають безпілотники по Україні, зокрема, і цієї ночі.

Сили оборони вдарили по великій нафтобазі в російському Орлі

скриншот google.com/maps

Нічні вибухи в Росії

У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи. Російські Telegram-канали писали, що нібито була атакована нафтобаза. Місцеві жителі заявляли, що горів щонайменше один резервуар.

Губернатор Орловської області пізніше підтвердив, що внаслідок "масованої атаки безпілотників" сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури.

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