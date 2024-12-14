В Орлі було чути потужні вибухи: горить нафтобаза
У ніч із 13 на 14 грудня в російському місті Орлі Орловської області пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на спробу атаки нафтобази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
"Жителі Орла повідомляють про потужні вибухи. Попередньо безпілотники ЗСУ спробували атакувати місцеву нафтобазу", - йдеться в повідомленні каналу Baza.
Про атаку пишуть й інші Telegram-канали. Згідно з іншими кадрами, на місцевій нафтобазі виникла пожежа.
Офіційної інформації про те, що трапилося, поки що немає.
Оновлено о 00:09
Канал ASTRA опублікував кадри, на яких видно пожежу на нафтобазі. За словами очевидців горить щонайменше один резервуар.
Тим часом "Осторожно, новости" додає, що після вибухів у Північному районі міста в бік об'єкта поїхали рятувальні авто, а в небі почали працювати вертольоти.
Коментарів місцевої влади досі немає.
Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада ударні дрони атакували російське місто Брянськ. У результаті атаки, як повідомлялося, загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".
Джерела РБК-Україна в спецслужбах уточнили, що атаку здійснили БпЛА Головного управління розвідки і Сил Оборони України. Вони додали, що ураження нафтобази "Нафтобаза Брянська" відбулося в період між 00:00 і 00:30.
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