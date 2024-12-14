В Орлі було чути потужні вибухи: горить нафтобаза

У ніч із 13 на 14 грудня в російському місті Орлі Орловської області пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на спробу атаки нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Тим часом "Осторожно, новости" додає, що після вибухів у Північному районі міста в бік об'єкта поїхали рятувальні авто, а в небі почали працювати вертольоти.

Канал ASTRA опублікував кадри, на яких видно пожежу на нафтобазі. За словами очевидців горить щонайменше один резервуар.

Офіційної інформації про те, що трапилося, поки що немає.

Про атаку пишуть й інші Telegram-канали. Згідно з іншими кадрами, на місцевій нафтобазі виникла пожежа.

"Жителі Орла повідомляють про потужні вибухи. Попередньо безпілотники ЗСУ спробували атакувати місцеву нафтобазу", - йдеться в повідомленні каналу Baza.

Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада ударні дрони атакували російське місто Брянськ. У результаті атаки, як повідомлялося, загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".

Джерела РБК-Україна в спецслужбах уточнили, що атаку здійснили БпЛА Головного управління розвідки і Сил Оборони України. Вони додали, що ураження нафтобази "Нафтобаза Брянська" відбулося в період між 00:00 і 00:30.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.