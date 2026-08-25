Атака на український літак у Німеччині: знайдено ще один дрон
Німецькі правоохоронці знайшли ще один безпілотник із вибухівкою, який, імовірно, використовували під час атаки на український Ан-124 в аеропорту "Лейпциг/Галле".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.
Низка німецьких медіа повідомила, що під час невдалої атаки на український літак могли використати більше безпілотників, ніж повідомлялося спочатку.
Згідно з даними ЗМІ, правоохоронці знайшли ще один дрон і вибухову речовину.
Третій безпілотник виявили ввечері 14 серпня в полі поблизу аеропорту, у населеному пункті Кабельскеталь.
Варто зазначити, що це сталося через десять днів після того, як знайшли перший дрон.
Наступного дня, 15 серпня, слідчі виявили на місці знахідки речовину, яка, за попередніми даними, могла бути залишками вибухової суміші на основі гексогену. Водночас знайдений безпілотник, як повідомляється, був несправним.
Речник Федеральної прокуратури Німеччини поки відмовляється коментувати цю інформацію.
Атака на український літак у Німеччині
У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського транспортного літака Ан-124 "Руслан" знайшли підозрілий предмет. Через це роботу летовища на певний час призупинили. Як виявлося, це був дрон.
На цьому тлі міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав інцидент "новим рівнем небезпеки" для країни та прикладом гібридної загрози.
Після цього німецькі медіа почали поширювати припущення, що український літак міг перевозити боєприпаси, а сам дрон нібито зіткнувся в повітрі з іншим безпілотником.
Водночас авіакомпанія "Антонов" спростувала ці твердження. Там заявили, що на момент інциденту літак був порожнім.
Згодом стало відомо, що дрон атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124 - тобто це був умисний та цілеспрямований удар.
Влада Німеччини вже визначилася з головною версією подій та знає, хто саме міг здійснити цю атаку.