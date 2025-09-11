ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)

Четверг 11 сентября 2025 11:46
UA EN RU
Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото) Российский дрон повредил Свято-Воскресенский кафедральный собор в Сумах (фото: wikipedia.org/User/Andruha80)
Автор: Ирина Костенко

В центре Сум вражеский беспилотник попал в символ города - Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. При этом там было немало прихожан, длилась литургия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Сумской ОГА - начальника областной военной администрации Олега Григорова в Facebook.

Что известно о повреждении святыни в Сумах

Согласно информации чиновника, в результате очередной атаки РФ вражеский беспилотник попал в собор - символ города в центре Сум.

"В результате удара российского дрона есть повреждения", - поделился Григоров.

Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)Дрон РФ попал в собор в Сумах (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Он добавил, что на месте работают все необходимые службы. Продолжается обследование территории.

Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)Последствия вражеского удара (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Кроме того, глава ОВА напомнил, что Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ:

  • старейшее каменное здание Сум;
  • памятник архитектуры национального значения.

"Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", - подчеркнул он.

Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)Публикация Григорова (скриншот: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки

Несколько позже начальник ОВА сообщил, что в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто, к счастью, не пострадал.

"По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто - ни работники и посетители собора, ни прохожие", - написал он в своем Telegram.

Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)Сообщение об отсутствии пострадавших (скриншот: t.me/hryhorov_oleg)

Тем временем начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что во время вражеской атаки по центру Сум "в Свято-Воскресенском кафедральном соборе было немало прихожан".

Он уточнил, что женщины в этот момент пекли просфоры.

"Продолжалась литургия, люди стояли в молитве... Но, не забывайте, что наш храм, - это крепость! Не смогут нас одолеть", - процитировал чиновник Владыку Мефодия.

По его словам, никто из верующих не пострадал.

Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)Публикация Кривошеенко (скриншот: facebook.com/serhiikryvosheienko)

Напомним, вчера вечером и сегодня, 11 сентября, ночью российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Воздушная тревога звучала преимущественно в северных и восточных регионах.

Около 01:00 в Сумах прогремели взрывы. В Сумской ОГА сообщили об атаке ударных дронов на Заречный район города.

Известно, что беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения. На месте попадания вспыхнул пожар.

Несколько позже в ГСЧС показали кадры последствий вражеского удара по областному центру.

Читайте также, как выглядело здание Сумской ОВА после удара РФ 26 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Сумская область Украинская платформа "Собор" ПЦУ Атака дронов
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России