Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)
В центре Сум вражеский беспилотник попал в символ города - Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. При этом там было немало прихожан, длилась литургия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Сумской ОГА - начальника областной военной администрации Олега Григорова в Facebook.
Что известно о повреждении святыни в Сумах
Согласно информации чиновника, в результате очередной атаки РФ вражеский беспилотник попал в собор - символ города в центре Сум.
"В результате удара российского дрона есть повреждения", - поделился Григоров.
Дрон РФ попал в собор в Сумах (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Он добавил, что на месте работают все необходимые службы. Продолжается обследование территории.
Последствия вражеского удара (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Кроме того, глава ОВА напомнил, что Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ:
- старейшее каменное здание Сум;
- памятник архитектуры национального значения.
"Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", - подчеркнул он.
Публикация Григорова (скриншот: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки
Несколько позже начальник ОВА сообщил, что в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто, к счастью, не пострадал.
"По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто - ни работники и посетители собора, ни прохожие", - написал он в своем Telegram.
Сообщение об отсутствии пострадавших (скриншот: t.me/hryhorov_oleg)
Тем временем начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что во время вражеской атаки по центру Сум "в Свято-Воскресенском кафедральном соборе было немало прихожан".
Он уточнил, что женщины в этот момент пекли просфоры.
"Продолжалась литургия, люди стояли в молитве... Но, не забывайте, что наш храм, - это крепость! Не смогут нас одолеть", - процитировал чиновник Владыку Мефодия.
По его словам, никто из верующих не пострадал.
Публикация Кривошеенко (скриншот: facebook.com/serhiikryvosheienko)
Напомним, вчера вечером и сегодня, 11 сентября, ночью российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Воздушная тревога звучала преимущественно в северных и восточных регионах.
Около 01:00 в Сумах прогремели взрывы. В Сумской ОГА сообщили об атаке ударных дронов на Заречный район города.
Известно, что беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения. На месте попадания вспыхнул пожар.
Несколько позже в ГСЧС показали кадры последствий вражеского удара по областному центру.
