Атака на штаб Чорноморського флоту РФ і обстріл Кременчука: новини за 22 вересня

Україна завдала удару по штабу Чорноморському флоту Росії у Севастополі, а російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Кременчуці.

Війна РФ проти України

Друге судно з зерном вийшло з українського порту тимчасовим коридором

Джерела Reuters повідомили, що з українського порту Чорноморськ вийшло ще одне судно, завантажене зерном. Мова йде про балкер Aroyat, який прибув в Україну у минулу суботу.

Це вже друге судно, якому вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря.

Єврокомісія готова схвалити початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС, - Bloomberg

За даними джерел агентства, Єврокомісія порекомендує розпочати багаторічний процес приєднання у жовтні. Але вона може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи корупцію, як проміжні кроки.

Латвія хоче заборонити автомобілям із реєстрацією в РФ і Білорусі перебувати в країні

В уряді Латвії готують законопроєкт про зміни в законодавчій базі, які не дадуть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.

Українських пілотів можуть навчати на Gripen у Чехії: переговори зі Швецією вже розпочалися

Чехія веде переговори зі Швецією щодо можливості навчання українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території, розповіла міністр оборони Яна Чернохова.

Канада виділила майже пів мільярда доларів допомоги Україні: на що підуть гроші

Канада оголосила про надання довгострокової допомоги Україні на суму 482,6 млн доларів. Ця допомога розрахована на три роки.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що частина грошей буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії

Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

Серед них - видання "Комсомольська правда", університет "Вища школа економіки, Фонд досліджень глобальної політики, молода гвардія "Єдиної Росії", "Юнармія".

Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі та інших частинах тимчасово окупованого півострова лунали вибухи. Після цього у Севастополі повідомили про ураження штабу Чорноморського флоту РФ.

У Міноборони РФ заявляли, що через атаку нібито загинув військовослужбовець.

Більше про ситуацію у Криму читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росіяни завдали удару по Кременчуку

22 вересня у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у місті.

Через атаку загинула одна людина, ще 31 - отримала поранення.

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