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Майже 500 окупантів, десятки артсистем та ракет. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 08:25
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Майже 500 окупантів, десятки артсистем та ракет. Генштаб оновив втрати РФ у війні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 22 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 вересня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 40 артсистем, 38 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 274950 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4644 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин - 8891 (+8) од.,
  • артилерійських систем - 6177 (+40) од.,
  • РСЗВ - 785 (+4) од.,
  • засоби ППО - 528 од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8) од.,
  • крилаті ракети - 1517 (+38) од.,
  • кораблі/катери - 20 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8690 (+20) од.,
  • спеціальна техніка – 912 (+1).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують наступати на двох напрямках. Також Сили оборони відбили атаки росіян на Бахмутському, Мар'їнському, Запорізькому та Шахтарському напрямках. Минулої доби сталося 26 бойових зіткнень. Зокрема, згідно з звітом ISW, танки ЗСУ діють уже південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу, який нині проривають ЗСУ у Запорізькій області.

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