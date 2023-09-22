Обстріл Кременчука: пошукові роботи завершено, кількість постраждалих збільшилася вдвічі
У Кременчуці завершили пошукові роботи після російського ракетного удару. Внаслідок атаки поранення отримала 31 людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", - зазначив Лунін.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено не лише об'єкт інфраструктури, а й прилеглі будинки.
Глава ОВА уточнив, що завтра, 23 вересня, у місті працюватиме комісія, яка обстежить об'єкти та зафіксує усі пошкодження. Люди, чиє майно було пошкоджено, отримають компенсацію.
Обстріл Кременчука
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у місті.
Згідно з останніми даними, було відомо про одного загиблого та 15 постраждалих внаслідок атаки РФ.
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