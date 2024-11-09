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Атака "Шахедів": в Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі пізно ввечері 9 листопада було чути вибухи на тлі російської атаки із застосуванням дронів-камікадзе. Триває робота протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Вибухи в районі міста було чути близько 23.42. Перед тим у Повітряних силах закликали місцевих жителів залишатися в укриттях через фіксацію руху "Шахедів" у бік Одеси.

Глава ОВА заявив, що під атакою БПЛА противника перебувають Одеса та район. Чиновник розповів про бойову роботу із відбиття повітряної атаки у регіоні.

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях", - йдеться в заяві керівника ОВА у Telegram.

Атака "Шахедів" на Одесу

Нагадаємо, російські терористи останніми днями інтенсифікували повітряні удари по Одесі та області. Для обстрілів ворог, зокрема, часто використовує ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед".

Так, наприклад, минулої ночі також була ворожа дронова атака на Одесу та район - зокрема, в Одесі пролунала серія вибухів, велася робота сил та засобів ППО.

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ОдесаППОВибухиАтака дронів