Атака "Шахедів": в Одесі працює ППО

В Одесі цієї ночі, 17 жовтня, розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною є чергова російська атака із застосуванням дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на представника Української добровольчої армії "Південь" та речника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука.
Про відбиття ворожої повітряної атаки захисниками одеського неба стало відомо близько першої години ночі.
"Одеса. Бойова робота ППО. Вдалого полювання!" - написав представник ОВА у своєму Telegram.
Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух дронів-камікадзе противника, зокрема, у бік Одеської області та міста Южне.
Так, військові повідомляли про фіксацію руху ударних безпілотників ворога з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).
Додамо, повітряна тривога в Одеській області була оголошена близько 00.54.
Раніше повідомлялося, що ввечері у середу, 16 жовтня, був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку України.
Так, через загрозу дронових атак у низці областей буда оголошена повітряна тривога. Також у Повітряних силах інформували про роботу протиповітряної оборони.
Нагадаємо також, минулої ночі, 16 жовтня, росармія запустила по Україні понад 130 "Шахедів", а також кілька ракет.
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