Атака "Шахедів": в Одесі працює ППО

Про відбиття ворожої повітряної атаки захисниками одеського неба стало відомо близько першої години ночі.

"Одеса. Бойова робота ППО. Вдалого полювання!" - написав представник ОВА у своєму Telegram.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух дронів-камікадзе противника, зокрема, у бік Одеської області та міста Южне.

Так, військові повідомляли про фіксацію руху ударних безпілотників ворога з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).

Додамо, повітряна тривога в Одеській області була оголошена близько 00.54.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері у середу, 16 жовтня, був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку України.

Так, через загрозу дронових атак у низці областей буда оголошена повітряна тривога. Також у Повітряних силах інформували про роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо також, минулої ночі, 16 жовтня, росармія запустила по Україні понад 130 "Шахедів", а також кілька ракет.