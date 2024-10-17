Атака "Шахедов": в Одессе работает ПВО

Об отражении вражеской воздушной атаки защитниками одесского неба стало известно около часа ночи.

"Одесса. Боевая работа ПВО. Удачной охоты!" - написал представитель ОВА в своем Telegram.

Отметим, перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали о движении дронов-камикадзе противника, в частности, в сторону Одесской области и Южного.

Так, военные сообщали о фиксации движения ударных беспилотников врага из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Южное).

Добавим, воздушная тревога в Одесской области была объявлена около 00:54.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 16 октября, был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" в направлении Украины.

Так, из-за угрозы дроновых атак в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Также в Воздушных силах информировали о работе противовоздушной обороны.

Напомним также, прошлой ночью, 16 октября, росармия запустила по Украине более 130 "Шахедов", а также несколько ракет.