Атака "Шахедів" на Київську область: з'явилися фото наслідків

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, інформація наразі уточнюється.

На місцях подій працюють прокурори та слідчі, які документують порушення норм міжнародного гуманітарного права країною-агресором.

Прокуратура вже розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

Як повідомлялось раніше, в ніч проти 2 січня росіяни запустили кілька хвиль "Шахедів". Сили ППО знищили 39 ворожих дронів, з них 22 безпілотники - над столицею, 3 - у Київській області та 15 - над сусідніми областями.

Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті ввели аварійні відключення світла.

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