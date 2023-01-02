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Атака "Шахедов" на Киевскую область: появились фото последствий

Фото: появились фото последствий атаки "Шахедов" на Киевскую область (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью 2 декабря атаковали Киевскую область с помощью иранских дронов-камикадзе, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, информация пока уточняется.

На местах происшествия работают прокуроры и следователи, которые документируют нарушение норм международного гуманитарного права страной-агрессором.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 января россияне запустили несколько волн "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 39 вражеских дронов, из них 22 беспилотника - над столицей, 3 - в Киевской области и 15 - над соседними областями.

В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения света.

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Киевская областьГенеральная прокуратура УкраиныВойна России против Украины