ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака "шахедів" на Київ: правоохоронці розпочали два розслідування

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 15:33
Атака "шахедів" на Київ: правоохоронці розпочали два розслідування Фото: правоохоронці розпочали два розслідування через атаку "шахедів" на Київ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці розпочали розслідування атаки іранських дронів-камікадзе на Київ, 17 жовтня. Наразі відкрито два кримінальних провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Слідчі СБУ відкрили два кримінальні провадження за фактами обстрілів столиці України 17 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розслідують атаку на житловий будинок, а також окремо на об‘єкти енергетичної інфраструктури України. Обидва провадження відкриті через порушення законів та звичаїв війни.

"Встановлюються усі причетні до чергових російських звірств, проводиться комплекс слідчо-оперативних дій для притягнення винних до відповідальності", - додали в СБУ.

Атаки дронів

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

На тлі атак "Шахедів" в Ірані знову відзначилися цинічною заявою про постачання дронів Росії. Представник МЗС країни Насер Канаані заявив, що Тегеран не передавав Москві БПЛА, а "новини, що публікуються, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами".

Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України Війна в Україні
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України