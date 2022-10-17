Атака "шахедов" на Киев: правоохранители начали два расследования

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ .

"Устанавливаются все причастные к очередным российским зверствам, проводится комплекс следственно-оперативных действий по привлечению виновных к ответственности", - добавили в СБУ.

Правоохранители расследуют атаку на жилой дом, а также отдельно на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Оба производства открыты из-за нарушений законов и обычаев войны.

"Следователи СБУ открыли два уголовных производства по фактам обстрелов столицы Украины 17 октября", - говорится в сообщении.

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана . Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Кроме того, иранские дроны нанесли удары по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

На фоне атак "Шахедов" в Иране вновь отличились циничным заявлением о поставках дронов России. Представитель МИД страны Насер Канаани заявил, что Тегеран не передавал Москве БПЛА, а "публикуемые новости имеют политические амбиции и распространяются по западным источникам".

Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

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