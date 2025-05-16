Атака "Шахедів": у Києві фіксують падіння уламків, є пожежа

Дронова атака та вибухи в Києві

Як повідомлялося раніше, цієї ночі російські окупанти запустили у бік України "Шахед" з двох напрямків. Повітряна тривога була оголошена у багатьох областях через загрозу дронових ударів.

Пізніше вночі стало відомо, що у Київській області іде робота ППО через фіксацію дронів ворога. Також повідомлялося, що рух ударних безпілотників противника був у бік Києва.

Вже близько пів на сьому ранку в Повітряних силах попередили про рух БПЛА ворога у бік Києва. Згодом у столиці було чути вибухи, представники місцевої влади казали про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.