Атака "Шахедов": в Киеве фиксируют падение обломков, есть пожар

В Киеве в результате дроновой атаки утром 16 мая фиксируют падение обломков БПЛА противника. Произошел пожар в нежилой зоне одного из районов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
В администрации обнародовали данные по оперативной ситуации на 06:55 в связи с российской воздушной атакой на столицу.
Отмечается, что информации о возможных пострадавших у города нет, данные уточняются.
"Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. Сейчас на месте работают пожарные", - рассказали в КГВА.
Кроме того, добавили в администрации, есть сообщения о падении обломков на дорогу.
"На место направляются службы", - добавили в КГВА.
Позже в КГВА рассказали, что, по уточненной информации в Святошинском районе Киева, зафиксировано падение обломков на территории котельной.
Также есть информация "о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале".
"На местах повреждений работают службы. Информация о пострадавших по состоянию на 07.50 уточняется", - добавили в администрации.
Как сообщалось ранее, этой ночью российские оккупанты запустили в сторону Украины "Шахеды" с двух направлений. Воздушная тревога была объявлена во многих областях из-за угрозы дроновых ударов.
Позже ночью стало известно, что в Киевской области идет работа ПВО из-за фиксации дронов врага. Также сообщалось, что движение ударных беспилотников противника было в сторону Киева.
Уже около половины седьмого утра в Воздушных силах предупредили о движении БПЛА врага в сторону Киева. Впоследствии в столице были слышны взрывы, представители местной власти говорили о работе ПВО.
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