Атака "Шахедов": в Киеве фиксируют падение обломков, есть пожар

В администрации обнародовали данные по оперативной ситуации на 06:55 в связи с российской воздушной атакой на столицу.

Отмечается, что информации о возможных пострадавших у города нет, данные уточняются.

"Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. Сейчас на месте работают пожарные", - рассказали в КГВА.

Кроме того, добавили в администрации, есть сообщения о падении обломков на дорогу.

"На место направляются службы", - добавили в КГВА.

Обновлено: уточнены последствия

Позже в КГВА рассказали, что, по уточненной информации в Святошинском районе Киева, зафиксировано падение обломков на территории котельной.

Также есть информация "о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале".

"На местах повреждений работают службы. Информация о пострадавших по состоянию на 07.50 уточняется", - добавили в администрации.