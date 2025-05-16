У Київській області збивають ворожі безпілотники, які "сунуть" на столицю

У Київській області помітили цієї ночі ворожі ударні безпілотники, і в регіоні ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони. Фіксується рух БПЛА противника у бік столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ) та Повітряні сили ЗСУ .

Про бойову роботу з відбиття дронової атаки у Київській області стало відомо о 03:53.

В КОВА розповіли, що було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників, й "у регіоні працюють сили ППО".

В адміністрації завернулися до мешканців області із проханням не знімати на фото та відео роботу оборонців неба, та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Як поінформували у Повітряних силах, у напрямку міста Київ з південного сходу фіксувався рух БПЛА ворога.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться в заяві Київської міської військової адміністрації (КМВА)

Повітряна атака - комбінована

Тут також варто зазначити, що така дронова атака, зокрема у Київській області, відбувається на тлі повідомлення військових про загрозу балістики. При цьому "почервоніла" на мапі тривоги більша частина території країни через загрозу ракетних ударів. Тривога була оголошена також й у столиці.

В моніторингових групах писали, що фіксувалася загроза застосування ворогом балістики з території окупованого Криму.

Паралельно з тим у Повітряних силах протягом ночі кілька разів повідомляли про активність ворожої тактичної авіації, та про російські авіаудари по Сумській та Донецькій областях.