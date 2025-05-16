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У Київській області збивають ворожі безпілотники, які "сунуть" на столицю

П'ятниця 16 травня 2025 04:15
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У Київській області збивають ворожі безпілотники, які "сунуть" на столицю Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області помітили цієї ночі ворожі ударні безпілотники, і в регіоні ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони. Фіксується рух БПЛА противника у бік столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) та Повітряні сили ЗСУ.

Про бойову роботу з відбиття дронової атаки у Київській області стало відомо о 03:53.

В КОВА розповіли, що було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників, й "у регіоні працюють сили ППО".

В адміністрації завернулися до мешканців області із проханням не знімати на фото та відео роботу оборонців неба, та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Як поінформували у Повітряних силах, у напрямку міста Київ з південного сходу фіксувався рух БПЛА ворога.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться в заяві Київської міської військової адміністрації (КМВА)

Повітряна атака - комбінована

Тут також варто зазначити, що така дронова атака, зокрема у Київській області, відбувається на тлі повідомлення військових про загрозу балістики. При цьому "почервоніла" на мапі тривоги більша частина території країни через загрозу ракетних ударів. Тривога була оголошена також й у столиці.

В моніторингових групах писали, що фіксувалася загроза застосування ворогом балістики з території окупованого Криму.

Паралельно з тим у Повітряних силах протягом ночі кілька разів повідомляли про активність ворожої тактичної авіації, та про російські авіаудари по Сумській та Донецькій областях.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 16 травня російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками, а запускають "Шахеди" як з північного, так і з південного напрямків.

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Київська область ППО Атака дронів
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