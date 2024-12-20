Атака "Шахедів": у Києві фіксують падіння уламків, названо наслідки

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в

Деснянському р-ні столиці", - розповів чиновник.

За попередніми даними, через це "незначні пошкодження" зазнав фасад складського приміщення.

"Інформації щодо пожежі чи потерпілих не надходило", - розповіли в адміністрації.

Також в КМВА додали, що дані оперативного зведення щодо наслідків дронової атаки противника на Києв "оновлюються та уточнюються".

Атака "Шахедів" на Київ

Нагадаємо з вечора 19 грудня Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. Вже після опівночі 20 грудня у Повітряних силах інформували про нові групи ударних безпілотників, які противник запустив з півночі та півдня.

Пізніше у Києві оголошували повітряну тривогу, причому двічі протягом цієї ночі. Обидва рази вона тривала недовго.

Також повідомлялося, що минулої ночі під час дронової атаки РФ у Києві тричі оголошували повітряну тривогу. Крім того, вчора велася робота ППО на підступах до столиці та у місті.

Вранці військові розповіли, що загалом у ніч проти 19 грудня росармія запустила по Україні 85 дронів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69. Тоді ППО знищила 45 ударних безпілотників РФ, й ще 40 БПЛА противника були локаційно втрачені.