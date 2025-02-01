Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы

В Киеве этой ночью, 1 февраля, была слышна серия взрывов. Перед тем в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

Об угрозе атаки "Шахедов" жителей столицы информировали около 00:45.

Позже стало известно о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области, где фиксировали БПЛА противника.

Впоследствии в районе города Киев прогремели взрывы. Их было несколько, а начались они около 01:22

"Слышны взрывы! Подальше от окон!" - говорится в заявлении руководителя КГВА в Telegram-канале.

Обновлено: отбой тревоги

В КГВА проинформировали в 01:51, что в столице объявлено об отбое воздушной тревоги.

Ночная комбинированная воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером накануне, 31 января, в Воздушных силах зафиксировали запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины.

Вражеские БПЛА заходили в воздушное пространство страны с разных направлений, и из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

Кроме дронового удара, враг также запустил по Украине ракеты в ночь на 1 февраля. Военные фиксировали движение скоростных целей и крылатых ракет в сторону Одессы из акватории Черного моря, на Кропивницкий, в направлении Черкасс, в сторону Кременчуга, Мирнограда, в направлении Миргорода/Лубен, а также фиксировали в Харьковской области.

На фоне ракетной атаки сильные взрывы прогремели в Одессе, которая накануне вечером подверглась вражескому обстрелу с применением баллистики.