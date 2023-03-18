Атака "Шахедів" у Дніпропетровській області: в ОВА розповіли про наслідки

Внаслідок російської атаки цієї ночі із застосуванням безпілотників у Новомосковську Дніпропетровської області було зруйновано об'єкт критичної інфраструктури, і на місці "прильоту" почалася сильна пожежа. Крім того, було пошкоджено кілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Реакція кремлівського диктатора на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт? Насправді ж - плюс один злочин у довжелезний список країни-терориста", - зазначає глава ОВА.

На щастя, внаслідок ворожої атаки дронів ніхто з громадян не постраждав.

"Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент", - розповів Лисак.

Через попадання дронів на даному підприємстві спалахнула пожежа, яку досі намагаються загасити пожежники.

"Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування", - пише він.

Чиновник уточнив, що війська РФ атакували область, ймовірно, іранськими дронами типу "Шахед". Три з ворожих БПЛА збили бійці Повітряного командування "Схід" ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, в Україні ввечері 17 березня в низці регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги через атаку дронів. Працювали системи ППО.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що війська РФ у ніч із 17 на 18 березня випустили територією України 16 дронів-камікадзе, 11 з яких вдалося знищити українським силам ППО.

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