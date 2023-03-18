Атака "Шахедов" в Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

В результате российской атаки этой ночью с применением беспилотников в Новомосковске Днепропетровской области был разрушен объект критической инфраструктуры, и на месте "прилета" начался сильный пожар. Кроме того, были повреждены несколько домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Чиновник уточнил, что войска РФ атаковали область, вероятно, иранскими дронами типа "Шахед". Три из вражеских БПЛА сбили бойцы Воздушного командования "Восток" ВСУ.

"Еще два попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения", - пишет он.

Из-за попадания дронов на данном предприятии вспыхнул пожар, который до сих пор пытаются потушить пожарные.

"Повреждены 6 дачных домов рядом. Еще 4 - разрушены до основания", - расскзал Лысак.

К счастью, в результате вражеской атаки дронов никто из граждан не пострадал.

"Реакция кремлевского диктатора на ордер Международного уголовного суда на его арест? На самом же деле - плюс одно преступление в длиннющий список страны-террориста", - отмечает глава ОВА.