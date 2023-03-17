У Дніпрі пролунали вибухи

Ввечері п'ятниці, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляється, у місті пролунало вже декілька вибухів. Також вибухи чули у Новомосковську. До того ж, у мережі публікують фото заграви у Дніпропетровській області. Офіційної інформації щодо ситуації у Дніпрі та області поки немає.