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Атака "Шахедами": под Полтавой есть попадание в энергетическую инфраструктуру

Среда 08 мая 2024 06:38
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Атака "Шахедами": под Полтавой есть попадание в энергетическую инфраструктуру Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Несмотря на удачную работу войск Противовоздушной обороны во время массированной российской атаки дронами в Полтавском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе", - написал он.

По информации Пронина, после удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ударными БПЛА и крылатыми ракетами.

Взрывы раздавались в Харькове и Полтавской области, в Запорожье и Ивано-Франковской области, во Львовской области, в Киеве, в Киевской области работала ПВО.

КМВА сообщила, что в районе Киева силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели.

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