Атака "Шахедами": под Полтавой есть попадание в энергетическую инфраструктуру

Несмотря на удачную работу войск Противовоздушной обороны во время массированной российской атаки дронами в Полтавском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина.