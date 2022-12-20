Атака "Шахедами" 19 грудня стала наймасованішою, - Повітряні сили

"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали", - розповів Ігнат.

Він акцентував, це підтверджує отримання нової партії іранських дронів Росією, а саме 250 штук, про що вже раніше говорив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 19 грудня російські війська здійснили чергову атаку іранськими дронами "Шахед" по території України. Так, лише по Києву росіяни випустили 23 безпілотники, 18 з яких збили сили ППО.

Додамо, що в столиці через ворожу атаку БПЛА було пошкоджено об'єкт інфраструктури та постраждали люди.

Під удар потрапила й Дніпропетровська область. А в Одеській ОВА повідомляли про 10 збитих іранських дронів на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.