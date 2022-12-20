UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака "Шахедами" 19 грудня стала наймасованішою, - Повітряні сили

Фото: російська атака "Шахедами" по Україні 19 грудня стала наймасованішою (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія здійснила наймасованішу атаку іранськими дронами "Шахед" по Україні. Це сталося вчора, 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали", - розповів Ігнат.

Він акцентував, це підтверджує отримання нової партії іранських дронів Росією, а саме 250 штук, про що вже раніше говорив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 19 грудня російські війська здійснили чергову атаку іранськими дронами "Шахед" по території України. Так, лише по Києву росіяни випустили 23 безпілотники, 18 з яких збили сили ППО.

Додамо, що в столиці через ворожу атаку БПЛА було пошкоджено об'єкт інфраструктури та постраждали люди.

Під удар потрапила й Дніпропетровська область. А в Одеській ОВА повідомляли про 10 збитих іранських дронів на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранОбстрілдрониВоздушные силы Украины