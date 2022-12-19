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На півдні протягом ночі збито 10 ворожих "Шахедів", - Братчук

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Понеділок 19 грудня 2022 07:43
На півдні протягом ночі збито 10 ворожих "Шахедів", - Братчук Фото: На півдні протягом ночі збито 10 ворожих "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч проти 19 грудня атакували південь України з БПЛА. Протиповітряна оборона збила багато ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Посадовець зазначив, що загарбники намагалися вдарити дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

"Силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" знищено 10 "Шахедів", - вказав Братчук.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Київ витримав кілька хвиль російських атак безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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