На півдні протягом ночі збито 10 ворожих "Шахедів", - Братчук

Російські окупанти в ніч проти 19 грудня атакували південь України з БПЛА. Протиповітряна оборона збила багато ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Посадовець зазначив, що загарбники намагалися вдарити дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. "Силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" знищено 10 "Шахедів", - вказав Братчук.