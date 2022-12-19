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ЗСУ вночі знищили три десятки ворожих "Шахедів"

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Понеділок 19 грудня 2022 08:24
ЗСУ вночі знищили три десятки ворожих "Шахедів" Фото: ЗСУ вночі знищили три десятки ворожих "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 19 грудня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Ворог випустив близько 35 безпілотників, 30 із них було знищено Повітряними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударні БПЛА окупанти запустили зі східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "Шахедів" російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

До знищення повітряних цілей було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну "Шахедами". Під удар потрапили кілька міст України. Зокрема, у Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Також удар прийшовся по Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих, проте у регіоні багато руйнувань.

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Збройні сили України атака дронів ПВО
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