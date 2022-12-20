ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака "Шахедами" 19 грудня стала наймасованішою, - Повітряні сили

Новость на русском →
Київ, Вівторок 20 грудня 2022 16:02
Атака "Шахедами" 19 грудня стала наймасованішою, - Повітряні сили Фото: російська атака "Шахедами" по Україні 19 грудня стала наймасованішою (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія здійснила наймасованішу атаку іранськими дронами "Шахед" по Україні. Це сталося вчора, 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали", - розповів Ігнат.

Він акцентував, це підтверджує отримання нової партії іранських дронів Росією, а саме 250 штук, про що вже раніше говорив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 19 грудня російські війська здійснили чергову атаку іранськими дронами "Шахед" по території України. Так, лише по Києву росіяни випустили 23 безпілотники, 18 з яких збили сили ППО.

Додамо, що в столиці через ворожу атаку БПЛА було пошкоджено об'єкт інфраструктури та постраждали люди.

Під удар потрапила й Дніпропетровська область. А в Одеській ОВА повідомляли про 10 збитих іранських дронів на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Обстріл дрони Воздушные силы Украины
NEWS
Зеленський приїхав у Бахмут
Зеленський приїхав у Бахмут
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах