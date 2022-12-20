ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака "Шахедами" 19 декабря стала самой массированной, - Воздушные силы

Новина українською →
Киев, Вторник 20 декабря 2022 16:02
Атака "Шахедами" 19 декабря стала самой массированной, - Воздушные силы Фото: российская атака "Шахедами" по Украине 19 декабря стала самой массированой (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия совершила самую массированную атаку иранскими дронами "Шахед" по Украине. Это произошло вчера, 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Вчера, как известно, день Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из самых больших "шахедных" обстрелов.. по количеству подразумевается. Потому что 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Если принимать во внимание статистику, то такое количество "Шахедов" "они еще не выпускали", - рассказал Игнат.

Он акцентировал, это подтверждает получение новой партии иранских дронов Россией, а именно 250 штук, о чем уже ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 19 декабря российские войска совершили очередную атаку иранскими дронами "Шахед" по территории Украины. Так, только по Киеву россияне выпустили 23 беспилотника, 18 из которых сбили силы ПВО.

Добавим, что в столице из-за вражеской атаки БПЛА был поврежден объект инфраструктуры и пострадали люди.

Под удар попала и Днепропетровская область. А в Одесской ОВА сообщали о 10 сбитых иранских дронах на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Обстріл дрони Воздушные силы Украины
NEWS
Зеленский приехал в Бахмут
Зеленский приехал в Бахмут
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах