Атака "Шахедами" 19 декабря стала самой массированной, - Воздушные силы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Вчера, как известно, день Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из самых больших "шахедных" обстрелов.. по количеству подразумевается. Потому что 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Если принимать во внимание статистику, то такое количество "Шахедов" "они еще не выпускали", - рассказал Игнат.

Он акцентировал, это подтверждает получение новой партии иранских дронов Россией, а именно 250 штук, о чем уже ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 19 декабря российские войска совершили очередную атаку иранскими дронами "Шахед" по территории Украины. Так, только по Киеву россияне выпустили 23 беспилотника, 18 из которых сбили силы ПВО.

Добавим, что в столице из-за вражеской атаки БПЛА был поврежден объект инфраструктуры и пострадали люди.

Под удар попала и Днепропетровская область. А в Одесской ОВА сообщали о 10 сбитых иранских дронах на юге.

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