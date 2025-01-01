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Атака России по Украине в новогоднюю ночь: кадры сбития дронов (видео)

Украина, Среда 01 января 2025 13:20
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Атака России по Украине в новогоднюю ночь: кадры сбития дронов (видео) Фото: украинские военные показали, как сбивали дроны во время атаки РФ 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запустила по Украине 111 дронов во время атаки в ночь на 1 января. Воздушные силы показали кадры сбития БПЛА на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Боевая работа мобильных огневых групп на восточном направлении ночью 1 января", - говорится в сообщении.

Обстрел РФ по Украине

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. ПВО сбила большинство из 111 беспилотников, запущенных захватчиками.

В Киеве из-за падения обломков дронов начались пожары. Сейчас из-за атаки РФ по Киеву два человека погибли и семь пострадали, в том числе две беременные.

Кроме того, 31 декабря российские войска ударили по Одесскому району. Атакой повреждено админздание, есть пострадавший.

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