Росіяни вдарили ракетою під Одесою: пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий

31 грудня російські війська вдарили по Одеському району. Атакою пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Постраждала одна цивільна людина", - зазнчили в Силах оборони півдня.

Атака РФ по Україні

Російські війська почали атакувати Україну з вечора 31 грудня. Зокрема, Запорізька область зазнала ворожих повітряних ударів напередодні ввечері. Через російську атаку в одному з населених пунктів постраждали цивільні об'єкти, сталися пожежі в будинках.

За даними Повітряних сил ЗСУ Росія запустила по Україні 111 дронів-камікадзе з чотирьох напрямків. Пошкодження через падіння уламків є і в Києві, постраждали шестеро людей.

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