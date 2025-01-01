Кількість загиблих через атаку на Київ зросла
Кількість загиблих через обстріл Києва 1 січня зросла. Наразі відомо вже про двох жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
За його словами, від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці.
"На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - констатував Ткаченко.
Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.
Атака РФ на Київ
В новорічну ніч російські війська атакували Київ дронами. Зокрема, у Печерскому районі сталися пожежі, наприклад, у Києві горів дах корпусу Нацбанку через атаку "Шахедів".
Попередньо повідомлялось про одну постраждалу жінку. Потім кількість постраждалих в Києві поступово зросла до 7 людей, також під завалами на Печерську знайшли тіло жінки. Серед постраждали- дві вагітні.
Все, що відомо про наслідки атаки РФ на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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