Атака РФ на Запоріжжя на Новий рік: поранено п'ятеро осіб, серед них - підліток (фото)

Атаки РФ на Запоріжжя

Росіяни в останні дні вже минулого року інтенсивно обстрілювали Запоріжжя та область. Наприклад, 31 грудня ворог завдав удару вдень - виникли пожежі, багатоповерхівку пошкоджено вибуховою хвилею.

Також місцева влада повідомляла про автомобілі, які загорілись в результаті атаки РФ. Пізніше ввечері, 31 грудня, агресор завдав повторного удару.

Ще ворог обстрілював Запоріжжя 30 грудня. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури та житлова забудова.

Слід зазначити, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам продовжувати окупацію Запорізької області та наступати на Запоріжжя попри мирні переговори та зусилля Києва, США та Європи досягти завершення війни.