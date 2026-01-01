Атака РФ на Запорожье на Новый год: ранены пять человек, среди них - подросток (фото)

Атаки РФ на Запорожье

Россияне в последние дни уже прошлого года интенсивно обстреливали Запорожье и область. Например, 31 декабря враг нанес удар днем - возникли пожары, многоэтажка повреждена взрывной волной.

Также местные власти сообщали об автомобилях, которые загорелись в результате атаки РФ. Позже вечером, 31 декабря, агрессор нанес повторный удар.

Еще враг обстреливал Запорожье 30 декабря. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.

Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам продолжать оккупацию Запорожской области и наступать на Запорожье несмотря на мирные переговоры и усилия Киева, США и Европы достичь завершения войны.