Атака РФ на Запорожье на Новый год: ранены пять человек, среди них - подросток (фото)

Перед боем курантов в Новогоднюю ночь россияне в очередной раз за сутки нанесли удары по Запорожью, в результате чего пять человек пострадали, среди которых - подросток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В результате обстрела получили ранения 44 и 59-летние женщины, двое мужчин в возрасте 56 и 76 лет и 15-летний парень. Парамедики оказали помощь всем пострадавшим и транспортировали одного пострадавшего в медицинское учреждение", - написали в пресс-службе ГСЧС.
Психологи службы чрезвычайных ситуаций оказали помощь семерым гражданам, среди которых трое детей.
"Ударной волной повреждены многоэтажный жилой дом и легковые автомобили. Информация о пострадавших уточняется". - добавили спасатели.
Фото: спасатели ликвидируют последствия ударов РФ (ГСЧС Украины)
Россияне в последние дни уже прошлого года интенсивно обстреливали Запорожье и область. Например, 31 декабря враг нанес удар днем - возникли пожары, многоэтажка повреждена взрывной волной.
Также местные власти сообщали об автомобилях, которые загорелись в результате атаки РФ. Позже вечером, 31 декабря, агрессор нанес повторный удар.
Еще враг обстреливал Запорожье 30 декабря. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.
Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам продолжать оккупацию Запорожской области и наступать на Запорожье несмотря на мирные переговоры и усилия Киева, США и Европы достичь завершения войны.