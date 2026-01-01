RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Атака РФ на Запорожье на Новый год: ранены пять человек, среди них - подросток (фото)

Фото: спасатели показали последствия удара россияне (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Перед боем курантов в Новогоднюю ночь россияне в очередной раз за сутки нанесли удары по Запорожью, в результате чего пять человек пострадали, среди которых - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В результате обстрела получили ранения 44 и 59-летние женщины, двое мужчин в возрасте 56 и 76 лет и 15-летний парень. Парамедики оказали помощь всем пострадавшим и транспортировали одного пострадавшего в медицинское учреждение", - написали в пресс-службе ГСЧС.

Психологи службы чрезвычайных ситуаций оказали помощь семерым гражданам, среди которых трое детей.

"Ударной волной повреждены многоэтажный жилой дом и легковые автомобили. Информация о пострадавших уточняется". - добавили спасатели.

 

Фото: спасатели ликвидируют последствия ударов РФ (ГСЧС Украины)

Атаки РФ на Запорожье

Россияне в последние дни уже прошлого года интенсивно обстреливали Запорожье и область. Например, 31 декабря враг нанес удар днем - возникли пожары, многоэтажка повреждена взрывной волной.

Также местные власти сообщали об автомобилях, которые загорелись в результате атаки РФ. Позже вечером, 31 декабря, агрессор нанес повторный удар.

Еще враг обстреливал Запорожье 30 декабря. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.

Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам продолжать оккупацию Запорожской области и наступать на Запорожье несмотря на мирные переговоры и усилия Киева, США и Европы достичь завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в УкраинеАтака дронов