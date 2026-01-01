Атака РФ на Запорожье на Новый год: ранены пять человек, среди них - подросток (фото)

Перед боем курантов в Новогоднюю ночь россияне в очередной раз за сутки нанесли удары по Запорожью, в результате чего пять человек пострадали, среди которых - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В результате обстрела получили ранения 44 и 59-летние женщины, двое мужчин в возрасте 56 и 76 лет и 15-летний парень. Парамедики оказали помощь всем пострадавшим и транспортировали одного пострадавшего в медицинское учреждение", - написали в пресс-службе ГСЧС. Психологи службы чрезвычайных ситуаций оказали помощь семерым гражданам, среди которых трое детей. "Ударной волной повреждены многоэтажный жилой дом и легковые автомобили. Информация о пострадавших уточняется". - добавили спасатели. Фото: спасатели ликвидируют последствия ударов РФ (ГСЧС Украины)