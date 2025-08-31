Атака РФ на Запоріжжя: більшість жителів знову з електрикою, але ще без газу

У Запоріжжі ліквідовують наслідки повітряного удару РФ минулої ночі. Більшості жителів уже повернули електроенергію і працюють над відновленням газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Сьогодні енергетики працювали без зупину. На зараз повернули електрику більшості споживачів. Втім, роботи ще тривають", - зазначив він.

Щодо газопостачання, то понівечені ворожими ударами 3 багатоповерхівки та 32 приватних будинки залишаються відключеними з міркувань безпеки.

"Фахівці повернуть газ в оселі після перевірки та відновлення всіх систем", - додав Федоров.