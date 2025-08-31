Атака РФ на Запорожье: большинство жителей снова с электричеством, но еще без газа
В Запорожье ликвидируют последствия воздушного удара РФ прошлой ночью. Большинству жителей уже вернули электроэнергию и работают над восстановлением газоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Сегодня энергетики работали без остановки. На сейчас вернули электричество большинству потребителей. Впрочем, работы еще продолжаются", - отметил он.
Что касается газоснабжения, то изуродованные вражескими ударами 3 многоэтажки и 32 частных дома остаются отключенными из соображений безопасности.
"Специалисты вернут газ в дома после проверки и восстановления всех систем", - добавил Федоров.
Обстрел Запорожья
В ночь на 30 августа российские террористы нанесли 12 ударов по Запорожью. Около 14 многоэтажек и более 40 частных домов получили повреждения.
В результате обстрела около 25 тысяч жителей города остались без электроэнергии.
По последним данным, количество пострадавших в результате атаки возросло до 34 человек.