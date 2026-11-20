Атака РФ пошкодила залізницю, затримується низка поїздів
Під час масованої атаки 20 листопада російни пошкодили залізничну інфраструктуру на деяких ділянках. Низка поїздів затримується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, продовжуємо рух. Водночас суворо дотримуємося всіх безпекових заходів і в разі загрози для наших пасажирів та працівників проводимо евакуацію", - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" зазначили, що це була надскладна ніч для моніторингових груп і всіх залізничників, які зараз на зміні.
Київська кільцева електричка вже відновлює рух. Вона допоможе киянам дістатися з лівого берега на правий і навпаки.
Приміські поїзди в Києві та області теж продовжують рух із дотриманням безпекових заходів.
Наразі через постійні загрози затримується низка поїздів. Детальна інформація - на сайті "Укрзалізниці".
Також є ділянки, де ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Залізничники вже працють над тим, щоб максимально швидко все відновити.
Масована атака на Україну
Нагадаємо, вночі 20 листопада Росія масовано атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами.
Зокрема, у Києві внаслідок обстрілу загинули троє людей. За попередньою інформацією, це працівники "Київводоканалу", поранених близько 15.
Також частина Києва залишилася без світла.
У Львові внаслідок масованої атаки ворога також є руйнування.