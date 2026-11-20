Під час масованої атаки 20 листопада російни пошкодили залізничну інфраструктуру на деяких ділянках. Низка поїздів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, продовжуємо рух. Водночас суворо дотримуємося всіх безпекових заходів і в разі загрози для наших пасажирів та працівників проводимо евакуацію", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що це була надскладна ніч для моніторингових груп і всіх залізничників, які зараз на зміні.

Київська кільцева електричка вже відновлює рух. Вона допоможе киянам дістатися з лівого берега на правий і навпаки.

Приміські поїзди в Києві та області теж продовжують рух із дотриманням безпекових заходів.



Наразі через постійні загрози затримується низка поїздів. Детальна інформація - на сайті "Укрзалізниці".



Також є ділянки, де ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Залізничники вже працють над тим, щоб максимально швидко все відновити.