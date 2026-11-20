Атака РФ повредила железную дорогу, задерживается ряд поездов
Во время массированной атаки 20 ноября россияне повредили железнодорожную инфраструктуру на некоторых участках. Ряд поездов задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Несмотря на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак, продолжаем движение. В то же время строго соблюдаем все меры безопасности и в случае угрозы для наших пассажиров и работников проводим эвакуацию", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отметили, что это была сверхсложная ночь для мониторинговых групп и всех железнодорожников, которые сейчас на смене.
Киевская кольцевая электричка уже восстанавливает движение. Она поможет киевлянам добраться с левого берега на правый и наоборот.
Пригородные поезда в Киеве и области тоже продолжают движение с соблюдением мер безопасности.
Из-за постоянных угроз задерживается ряд поездов. Подробная информация - на сайте "Укрзализныци".
Также есть участки, где враг повредил железнодорожную инфраструктуру. Железнодорожники уже трудятся над тем, чтобы максимально быстро все восстановить.
Массированная атака на Украину
Напомним, ночью 20 ноября Россия массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами.
В частности, в Киеве в результате обстрелапогибли три человека. По предварительной информации, это работники "Киевводоканала", раненых около 15 человек.
Также часть Киева осталась без света.
Во Львове в результате массированной атаки врага также есть разрушения.