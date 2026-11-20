Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Київ - у заторах після обстрілу (перекрито мости, водіїв просять не виїжджати на дороги).

Крім того, через масовану атаку РФ частина столиці залишилася без світла.

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