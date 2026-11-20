Последствия вражеской атаки

В акционерной компании рассказали, что в результате ночной атаки РФ (20 ноября) объекты "Киевводоканала" получили повреждения.

"К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие среди работников "Киевводоканала", - добавили в пресс-службе и отметили, что "информация сейчас уточняется".

Кроме того, "из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы".

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В каких районах Киева может не быть воды

По данным "Киевводоканала" (по состоянию на 8:30), снижение давления в водопроводной сети наблюдалось в Печерском районе Киева.

"В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - предупредили местных жителей.

Подчеркивается, что специалисты предприятия принимают необходимые меры:

для стабилизации работы системы водоснабжения;

для скорейшего восстановления нормативного давления.

Публикация ЧАО "АК "Киевводоканал" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Несколько позже (в 9:19) гражданам сообщили, что снижение давления наблюдается в водопроводных сетях еще четырех районов столицы:

Голосеевского;

Святошинского;

Соломенского;

Шевченковского.

"В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - констатировали в компании.

В некоторых районах Киева - снижение давления в водопроводной сети (инфографика: facebook.com/vodokanal)

Уточняется, что такая ситуация сложилась из-за того, что "в результате вражеской атаки получил повреждения один из объектов "Киевводоканала".

"Специалисты "Киевводоканала" работают над стабилизацией давления и скорейшим восстановлением водоснабжения", - подытожили в пресс-службе.