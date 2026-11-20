В результате ночной атаки РФ 20 ноября в столице были повреждены объекты "Киевводоканала", есть пострадавшие и погибшие. В некоторых домах в разных районах может не быть воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.
В акционерной компании рассказали, что в результате ночной атаки РФ (20 ноября) объекты "Киевводоканала" получили повреждения.
"К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие среди работников "Киевводоканала", - добавили в пресс-службе и отметили, что "информация сейчас уточняется".
Кроме того, "из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы".
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По данным "Киевводоканала" (по состоянию на 8:30), снижение давления в водопроводной сети наблюдалось в Печерском районе Киева.
"В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - предупредили местных жителей.
Подчеркивается, что специалисты предприятия принимают необходимые меры:
Несколько позже (в 9:19) гражданам сообщили, что снижение давления наблюдается в водопроводных сетях еще четырех районов столицы:
"В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - констатировали в компании.
Уточняется, что такая ситуация сложилась из-за того, что "в результате вражеской атаки получил повреждения один из объектов "Киевводоканала".
"Специалисты "Киевводоканала" работают над стабилизацией давления и скорейшим восстановлением водоснабжения", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Киев - в пробках после обстрела (перекрыты мосты, водителей просят не выезжать на дороги).
Кроме того, из-за массированной атаки РФ часть столицы осталась без света.
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