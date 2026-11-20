У Києві суттєво ускладнено рух транспорту після масованої російської атаки 20 листопада. Всю ніч та під ранок ворог атакував столицю залпами балістичних ракет, цілячи зокрема по мостах.

Яка ситуація на дорогах столиці зараз - РБК-Україна розповідає у матеріалі нижче.

Пошкодження мостів та обмеження руху

За інформацією міського голови Віталія Кличка та патрульної поліції, через влучання пошкоджено одразу кілька ключових переправ:

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід : рух транспорту з правого на лівий берег тимчасово закритий.

: рух транспорту з правого на лівий берег тимчасово закритий. Дарницький міст: зафіксовано пошкодження (ступінь руйнувань фахівці ще оцінюють).

міст: зафіксовано пошкодження (ступінь руйнувань фахівці ще оцінюють). Південний міст: знову зазнав влучання. Рух залишається обмеженим - проїзд дозволений лише з лівого на правий берег для легкового транспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

Також рух перекрито вулицею Новокостянтинівською (від перехрестя з вулицею Вікентія Хвойки до перехрестя з вулицею Корабельною).

Рух іншими мостами здійснюється згідно з попередніми обмеженнями.

Заклик влади Києва до водіїв

Через серйозні ускладнення сполучення між лівим і правим берегами Кличко закликав мешканців без гострої потреби не виїжджати в місто приватним автотранспортом.

Керівників установ та підприємств мер просить за можливості перевести співробітників на дистанційний режим роботи.

Де наразі найбільші затори

За даними сервісу Google Maps станом на 09:00 ранку, на багатьох магістралях міста утворилися тягнучки. Найскладніша ситуація на таких ділянках:

вул. Балукова - затримка 35-36 хв;

вул. Стеценка - затримка 15 хв;

вул. Новокостянтинівська - кілька ділянок із затримками від 6 до 14 хв;

бульвар Тараса Шевченка - затримка 10-12 хв;

вул. Жилянська - затримка 12 хв;

Берестейський проспект - тягнучки на кількох відрізках із затримками від 7 до 11 хв;

вул. Соборна - затримка 10 хв;

вул. Набережно-Рибальська - затримка 9 хв;

вул. Юрія Іллєнка - затримки від 5 до 9 хв;

траса E95 - затримка 8 хв;

вул. Богатирська - затримка 6-7 хв;

вул. Січових Стрільців, вул. Вадима Гетьмана та вул. Федора Ернста - затримка близько 6 хв.

Водіїв закликають враховувати перекриття та затори під час планування маршрутів.