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Атака РФ на Одесу: одна людина загинула, 13 поранені

Фото: окупанти атакували Одесу та передмістя 9 листопада (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 9 листопада РФ атакувала Одесу. Одна людина загинула, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру, ДСНС України.

Так, 9 листопада вночі збройні сили рф здійснили масовану атаку за допомогою дронів по Одесі та передмістю. 

"Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - розповіли в облпрокуратурі.

 

Наслідки атаки РФ

Через обстріл пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем. 

За даними ДСНС, рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів. 

"Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина", - зазначили у відомстві. 

Обстріл Одеси

В Одесі було чутно вибухи пізно ввечері, 8 листопада. У бік міста рухалися дрони-камікадзе російських окупантів для чергової атаки.

Пізніше стало відомо, що в Одесі через атаку дронів-камікадзе були пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади. При цьому інформація про постраждалих та жертви на той момент ще не надходила.

Зазначимо, що в ніч на 9 листопада росіяни запустили 51 ударний дрон та безпілотники невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська та Орла. Як вже зранку зазначили у Повітряних силах, епіцентром удару була саме Одеська область.

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