Атака РФ на Одесу: одна людина загинула, 13 поранені

Обстріл Одеси

В Одесі було чутно вибухи пізно ввечері, 8 листопада. У бік міста рухалися дрони-камікадзе російських окупантів для чергової атаки.

Пізніше стало відомо, що в Одесі через атаку дронів-камікадзе були пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади. При цьому інформація про постраждалих та жертви на той момент ще не надходила.

Зазначимо, що в ніч на 9 листопада росіяни запустили 51 ударний дрон та безпілотники невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська та Орла. Як вже зранку зазначили у Повітряних силах, епіцентром удару була саме Одеська область.

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