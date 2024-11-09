RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Атака РФ на Одессу: один человек погиб, 13 ранены

Фото: оккупанты атаковали Одессу и пригород 9 ноября (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 9 ноября РФ атаковала Одессу. Один человек погиб, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру, ГСЧС Украины.

Так, 9 ноября ночью вооруженные силы России совершили массированную атаку с помощью дронов по Одессе и пригороду.

"В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется", - рассказали в облпрокуратуре.

 

Последствия атаки РФ

Из-за обстрела повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.

По данным ГСЧС, спасатели и добровольцы всю ночь ликвидировали последствия обстрелов.

"Повреждены жилые дома, сгорели десятки автомобилей, произошел пожар на складе. Психологи ГСЧС помогли 25 лицам, среди них один ребенок", - отметили в ведомстве.

Обстрел Одессы

В Одессе были слышны взрывы поздно вечером, 8 ноября. В сторону города двигались дроны-камикадзе российских оккупантов для очередной атаки.

Позже стало известно, что в Одессе из-за атаки дронов-камикадзе были повреждены многоэтажки, админздания и склады. При этом информация о пострадавших и жертвах на тот момент еще не поступала.

Отметим, что в ночь на 9 ноября россияне запустили 51 ударный дрон и беспилотники неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла. Как уже утром отметили в Воздшных силах, эпицентром удара была именно Одесская область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в Украине